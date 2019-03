Elecciones y diputados

Estamos a casi tres meses de la elección y pareciera que muchos guatemaltecos aún no se enteran del asunto. Se desconoce a bastantes binomios que buscarán la presidencia y vicepresidencia (más de 20), miles de candidatos a diputados, corporaciones municipales y diputados al Parlacen. Esta elección, por ser a mitad del año, será diferente, tanto el comportamiento de los funcionarios actuales como el desempeño de las instituciones luego de conocer la voluntad popular.

La semana pasada la Alianza para el Congreso Eficiente presentó el primer informe de las actividades del Congreso durante los meses de enero y febrero de 2019. Se pudo constatar que su ritmo, por un lado, ha bajado y, por otro, que el año electoral está influyendo en la toma de decisiones.

Con relación a las comisiones de trabajo, que son el corazón del Congreso, de las 38 que funcionan, solo una publicó las dos sesiones mensuales en enero, y 14 comisiones no cumplieron con el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) en cuanto a la publicidad de sus sesiones. Al tercer mes del año hay tres comisiones que no han publicado el listado de sus integrantes en la página web. Es de recordar que si los diputados no asisten o trabajan en sus comisiones, no deberían devengar la mitad de sus ingresos.

Respecto a la actividad legislativa, en enero y febrero se convocaron a 18 sesiones del pleno del Congreso, pero siete fueron interrumpidas por falta de cuórum. Asimismo, fueron conocidas 15 nuevas iniciativas de ley, entre las que resaltan reformas al Código Penal, Código Municipal, Ley del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. En el primer bimestre solo se aprobó un decreto: El préstamo para el financiamiento del programa contra la desnutrición Crecer Sano.

Con relación a los procesos para el nombramiento de autoridades, al menos quedaron integradas tanto la comisión de postulación que deberá proponer una terna para la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, así como la que servirá para el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones y otros Tribunales. Preocupa que esté pendiente: 1) La elección del miembro titular y suplente en el Directorio del RENAP por parte del Organismo Legislativo para el periodo que inició el 20 de febrero. 2) La elección de los relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el periodo que inicia el 26 de marzo. 3) La elección del contralor general de Cuentas. 4) La instalación de la comisión de postulación para el proceso de elección de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobresalta que la normativa del “transfuguismo” no esté clara y ha tenido varias interpretaciones. Según la Alianza, la ley establece tres tipos de prohibiciones con relación a los órganos del Congreso a los que los diputados pueden pertenecer. Usando datos de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso, se consultaron las actas de Junta Directiva en las que constan los cambios de bancada que realizaron los diputados de la actual legislatura. Las cifras muestran que 70 diputados se cambiaron de bancada, de los cuales 42 lo hicieron inmediatamente después de tomar posesión el 14 de enero de 2016. Por otra parte, tres diputados se cambiaron de bancada cuatro veces y 11 se cambiaron tres veces.

Referente a las interpelaciones realizadas en la actual legislatura, se observa que las mismas, lejos de ser usadas como un instrumento de rendición de cuentas, han servido de distractor de la agenda legislativa. La más llamativa es la del ministro de Desarrollo, la cual contiene 150 preguntas, de las cuales se avanzó en 72. Las sesiones del pleno en las que se han realizado las interpelaciones han ocupado bastante tiempo de las sesiones ordinarias, a pesar de que la ley establece que se podrían convocar sesiones adicionales para tratar únicamente ese tema.

Se recomienda para los próximos tres meses de campaña seguir observando al Congreso. Debemos estar atentos que no se aprueben leyes “populistas” que únicamente imponen para captar votos, aunque implique derrochar fondos públicos. Es importante contar con un criterio claro respecto a los diputados tránsfugas que no se podrán postular, el registrador del TSE no debería estar cambiando de opinión al respecto. Es urgente que se elija al nuevo contralor, lleva un retraso de casi cinco meses, tema indudablemente dedicado a la obtención del finiquito.

El período electoral del 18 de marzo al 16 de junio será crucial para que los ciudadanos estén atentos al trabajo de los diputados, puesto que se trata de elegir a los nuevos representantes y pedirles cuentas sobre su desempeño. Recuerde que son dos listados por los que usted votará: el nacional y el de su distrito. Se recomienda antes de ejercer su voto estudiar el currículo de cada diputado actual y de los nuevos candidatos, conocer las ideas y plan de trabajo del partido y observar el comportamiento durante la campaña. Un voto consciente puede permitir una nueva legislatura que cumpla con su papel de fiscalizar, legislar y representar, buscando un Congreso más eficiente. ¿Tiene información de quiénes son los candidatos a diputados? ¿Sabe que los diputados son nuestros representantes? ¿Le gustaría elegir directamente a su diputado?

P. D. Para votar debe estar empadronado. Si aún no lo está, #empadrónese. ¡Le queda menos de una semana! Tiene hasta el 17 de marzo.