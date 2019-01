Arranca la carrera electoral

El próximo viernes 18 será la convocatoria para las elecciones generales de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones municipales y Parlamento Centroamericano. Es muy importante estar atento, ya que hay una nueva normativa para este proceso y tanto los tiempos como los procesos y las reglas han cambiado.

Como se ha informado en los medios, varios partidos políticos han realizado ya sus asambleas generales, en las que han proclamado a sus candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales y de algunos distritos, aunque aún faltan varias agrupaciones. Aparte se van nombrando los aspirantes a las corporaciones municipales por parte de los mismos partidos políticos y la conformación de comités cívicos para los grupos que deseen participar, sin partido -exclusivamente para las elecciones municipales-.

A partir del sábado 19 de enero los candidatos pueden inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lo urgente ahora es que las personas que aún no se empadronan tomen acción ya que al finalizar la primera quincena de febrero se cierra el padrón. Preocupa que hay apatía respecto a los comicios y que muchos jóvenes de 18 a 35 años no estén empadronados. En diciembre tan solo 2 de cada 10 lo habían hecho. Importante que el TSE junto con la sociedad civil desarrollen durante este próximo mes una campaña para motivar a empadronarse y facilite lugares para hacerlo. Recuerde, si no está empadronado, no podrá votar.

Durante este periodo los partidos solo pueden realizar actividades de afiliación y capacitación. Se podrán inscribir hasta el 17 marzo. Haberse inscrito no significa automáticamente que participará. El TSE puede rechazar a algunos candidatos y posiblemente habrá una serie de amparos y tensiones en este periodo.

La campaña electoral arrancará el 18 de marzo y tendrá una duración de 90 días. Durante este tiempo los ciudadanos tendremos la oportunidad de analizar las propuestas de cada partido, escuchar debates e informarnos qué opciones hay, tanto a nivel municipal y del Congreso como de binomios presidenciales. El desafío es que está la Semana Santa de por medio, lo cual puede distraernos un poco; sin embargo, tenemos hasta el 14 de junio para informarnos y tomar nuestras decisiones, fecha en la que las organizaciones civiles tienen para finalizar la propaganda.

Paralelamente, las juntas electorales comienzan a trabajar en la logística electoral. Se nombran y juramentan a sus integrantes y junto con el TSE deberán definir el número de mesas electorales y centros de votación. En marzo deberán hacer público las localidades y en abril determinar la cantidad de juntas receptoras de votos (JRV). Luego se tendrá que reclutar a todos los voluntarios que participan en las juntas. Habrá que preparar la infraestructura de los centros, diseñar los protocolos de transmisión de datos, coordinar con el TSE el traslado de los enseres electorales y otros. También debe publicarse el padrón electoral. A los ciudadanos nos corresponde averiguar previo al día de la elección dónde votar. No lo deje para última hora.

Las elecciones generales, según la ley, deberán ser cualquier domingo en junio. Este año se ha programado la primera vuelta para el domingo 16 de junio. En este evento se definirán quiénes serán los diputados nacionales y al Parlacén y los concejos municipales. En caso de que un binomio presidencial no haya logrado más de la mitad de los votos, se celebrará la segunda vuelta el 4 o el 11 de agosto. Si alguna elección obtiene más de la mitad de los votos nulos, esta se repetirá junto con la segunda vuelta o en el mes de octubre.

A pesar de los desacuerdos internos que existen en el país, las elecciones son el proceso con mayor legitimidad para relevar el gobierno, razón por la que nos debemos concentrar en que el proceso sea exitoso. ¿Está empadronado? ¿Sabe cuáles organizaciones políticas pueden participar? ¿Va a ir a votar?