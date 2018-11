Necesitamos un Congreso eficiente

Si deseamos que nuestro sistema de gobierno funcione, debemos evaluar el desempeño del presidente y su gabinete, el Organismo Judicial y el Congreso de la República y realizar mejoras.

La semana pasada la Alianza para un Congreso Eficiente presentó la evaluación del Organismo Legislativo al 31 de octubre. Se analizaron seis temas: asistencia al pleno, desempeño de las comisiones de trabajo, personal, presupuesto, liquidaciones de cajas chicas y producción legislativa.

Del 14 de enero al 31 de octubre se realizaron 72 sesiones en el Pleno del Congreso. Tan solo 16 diputados asistieron a más del 95% de las sesiones, en tanto que 26 asistieron a menos del 75%. Entre ellos, sobresalen cinco diputados que además han faltado sin presentar excusa.

Persisten retos en el desempeño y la legalidad de las sesiones que realizan las comisiones de trabajo. Se monitorearon siete de cuarenta. Preocupa que no cumplieron con las dos sesiones mensuales y algunas no llegaron al quorum mínimo de asistencia en sus sesiones.

En materia de recursos humanos, se mantiene un número de empleados similar a los dos años anteriores (2,124); sin embargo, se observó que hay empleados en el renglón 022 contratados para actividades administrativas (209), aun cuando la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) establece que deben ser destinados a asesorar a diputados o bloques legislativos.

Relacionado con el presupuesto, la ejecución actualmente es del 60%. La baja ejecución de los últimos años ha dejado saldos de caja que se van acumulando cada año, actualmente ascienden a Q168 millones. Esta práctica es un riesgo para la transparencia de los recursos asignados.

“Se recomienda que se lleve un mejor control de la asistencia de los diputados y se tomen medidas administrativas con los más faltistas, principalmente quienes se ausentan frecuentemente sin presentar excusa”.

También se hizo una revisión de las liquidaciones de fondos rotativos de los bloques, comisiones, direcciones y junta directiva. En general persiste poco orden en las liquidaciones de los fondos rotativos, principalmente en los asignados a las comisiones de trabajo. Se encontró que la Dirección Administrativa, la bancada URNG y la comisión del Menor y la Familia habían ejecutado más del 100% de lo asignado en los primeros 10 meses. Esto sucede porque no se lleva un buen control de las liquidaciones. Hay meses en los que no se hacen y otros donde se liquida más del límite mensual. Respecto a algunas bancadas como Viva y Unionistas, así como cinco comisiones y dos miembros de junta directiva, aparecen que no habían liquidado; sin embargo, se desconoce si es porque no usarán los fondos.

En el periodo de junio a la actualidad se presentaron 67 iniciativas de ley y se aprobaron 11 de los 23 decretados hasta el 8 de noviembre (en el año 2017 se aprobaron 22 decretos). De estos 11 decretos, solo cuatro contaron con dictámenes emitidos en el plazo de 45 días que manda la LOOL. El reto es que los 23 decretos aprobados hasta el 31 de octubre no cumplieron con todos los requisitos de ley.

Se recomienda que se lleve un mejor control de la asistencia de los diputados y se tomen medidas administrativas con los más faltistas, principalmente quienes se ausentan frecuentemente sin presentar excusa. De igual manera, se deben respetar los requisitos mínimos de asistencia a las sesiones de las comisiones, así como realizar al menos dos sesiones al mes como lo dice la ley y que siempre estén abiertas al público. Debe evaluarse la reducción del número de comisiones, son muchas y varias de poco interés para los parlamentarios. Asimismo, debe respetarse la cantidad de empleados en el renglón 022 que señala la ley. En asuntos presupuestarios se recomienda programar un presupuesto acorde a las necesidades del Congreso, para que a fin de año no se sigan acumulando saldos de caja. Respecto a los fondos rotativos, se sugiere acompañar a los bloques, comisiones, direcciones y miembros de junta directiva para que liquiden los fondos en tiempo y se publiquen de manera regular. En caso de que una instancia o funcionario decida no utilizar estos recursos, debe ser comunicado.

Por último, deben cumplirse todos los requisitos y procedimientos para la aprobación de las leyes. Es necesario evaluar si la LOOL se adecúa a las prácticas legislativas y en caso de ser necesario, modificar la normativa para que esté acorde a las dinámicas del Congreso. ¡Es indispensable que la LOOL se acate! ¿Qué opina del funcionamiento del Congreso? ¿Ha mejorado su desempeño con relación a años anteriores? ¿Qué sugiere para mejorar la relación entre diputados y ciudadanos?