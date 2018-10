Pésimas investigaciones criminales

Los pésimos resultados y los bochornos que reiteradas veces han sucedido con la CICIG y el MP se deben a la pobre o pobrísima calidad de las investigaciones criminales hechas por esta amalgama corrupta de jueces y fiscales políticos y no técnicos en investigación criminal.

Al ver el sexto fracaso de las investigaciones criminales contra el presidente de la República, y ver una vez más luego de haber tenido un año de tiempo para preparar la investigación y regresar al Congreso a plantear otra investigación espuria y politizada contra el presidente, es increíble que el MP y su nueva fiscal general no se den cuenta que el verdadero problema del MP es la calidad de sus investigaciones criminales.

Es obvio que las investigaciones de estos 11 años de dictadura abusiva y corrupta de CICIG y tres comisionados de izquierda y de extrema izquierda, aliados de demócratas corruptos en Washington, son el pésimo resultado de la CICIG en Guatemala y el fracaso del experimento fallido de Stein, La Rue y Gutiérrez de querer tomar el poder a través del asalto del Poder Judicial y el ente investigador penal del Estado.

Si la secretaria de Sinibaldi ha dicho que un mero ministro de Comunicaciones tenía cien millones de quetzales en efectivo guardado en caletas en apartamentos comprados con dinero de corrupción, ¿no es lógico pensar que al menos la misma o mucho mayores cantidades de millones de quetzales tiene Baldetti y Pérez Molina y la mafia del PP y la UNE escondidos en algún lugar? ¿No fue acaso la misma CICIG la que dijo que el narco había financiado esas campañas políticas?

¿Dónde está el expediente de cancelación de la UNE por parte del MP y la CICIG, si ese mismo ente dice que recibieron dinero del narcotráfico en la campaña de 2015? ¿Por qué Thelma Aldana, ahora amiga de terroristas de la URNG y apologista decidida y oficiosa de Sandra Torres durante todo su periodo de fiscal general ahora no quiere rendir cuentas de la obvia compra sobrevalorada y con serias anomalías de un edificio inservible de 35 millones de quetzales en una licitación que se subió dos horas a Guatecompras y que ganó un testaferro de 23 años con 50 empresas mercantiles a su nombre?

¿De qué lucha contra la corrupción hablan si los cientos de millones de quetzales en las caletas de estos corruptos y muchos de los partidos políticos que abiertamente fueron patrocinados por narcos y su dinero ni siquiera se les ha iniciado expediente de cancelación en el TSE?

Esa es nuestra insistencia permanente y que lleva ya cuatro años, al menos, para que el FBI abra un programa de entrenamiento y capacitación permanente para fiscales e investigadores del MP, así como para investigadores y policías de la PNC, el Mingob y la Digicri. Solo hasta que la investigación criminal mejore sustancialmente dejaremos los shows mediáticos totalmente irrelevantes y violatorios a la Constitución y la ley guatemalteca, y pasaremos a investigaciones criminales profesionales, que logren desarticular a las mafias dentro y fuera de la política, y una política pública que proteja, entrene y capacite a los investigadores de la PNC y el MP y no a exfiscales corruptas tapaderas de funcionarios corruptos que obviamente y descaradamente usaron al MP para hacer una campaña anticipada ilegal, y una destrucción de la presunción de inocencia y el debido proceso para hacerse imagen pública y luego saltar y hacer política barata con terroristas y criminales de grupos de guerrilla asesina y secuestradora como la URNG, organización criminal de guerrilleros vuelta partido político luego del desastre de negociación de los “Acuerdos de Paz” y ahora maquinaria política de apoyo al chavismo y a la penetración cubana comunista en Guatemala y en grupos delincuenciales como CUC y Codeca. Vaya “nueva política” de extrema izquierda criminal la que nos quieren vender la CICIG y sus lacayos. No lo lograrán, señores, la política guatemalteca ya jamás será la misma, ya no estamos dispuestos a seguir aceptando su caballo de Troya y sus mafias y circos mediáticos que se les caen a pedazos como casas de naipes.