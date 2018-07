Reglas claras y parejas: Lecciones del futbol

Ya solo queda una semana para despedirnos de la Copa Mundial del Futbol Rusia 2018. Un evento que muchos celebran y disfrutan con gran alegría, pasión y emoción.

Aunque existen varias versiones, el deporte que hoy vemos jugar fue definido y reglamentado en Reino Unido. Tiene varios siglos de existir; sin embargo, a su inicio, al no tener reglas más que meter la pelota en la cancha del otro, generaba mucha violencia. Cuenta un experto en deporte que cuando se llevaba a cabo un partido, se terminaban enfrentando los habitantes de un pueblo contra el otro, lo que causaba problemas. Inicialmente la única prohibición era la de no asesinar, y se producían numerosos destrozos en las ciudades, por lo que en varias ocasiones no se permitía debido a que era un juego violento, a tal nivel, que se prohibió por más de 500 años. Sin embargo, se seguía practicando clandestinamente.

“Podemos apreciar muchas cosas en un Mundial: Planificación, organización, trabajo en equipo, excelencia, preparación, solidaridad, encuentro de culturas y otros.”.

Las escuelas británicas vieron una oportunidad de practicar este juego como un deporte y cada escuela fue definiendo sus propias normas. Algunas prohibían el uso de las manos, otras de los pies, otras incluyeron el fuera de juego, algunas limitaron el número de jugadores, como para ejemplificar. En 1863 se creó la Asociación de Fútbol en Inglaterra y lograron definir las reglas parejas para todos. El deporte también se reglamentó en Gales, Escocia e Irlanda.

Sin embargo, fue hasta el siglo pasado, que en 1904 se creó la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociado, nombre en español), fundada en Francia por siete países europeos: Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. En sus primeros estatutos se habla del reconocimiento mutuo y exclusivo de las asociaciones nacionales presentes y representadas, la prohibición de que clubes y jugadores jugasen al mismo tiempo para diferentes asociaciones nacionales, el reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la organización de partidos con base en las Reglas de Juego de la Football Association Ltd. (fifa.com).

La FIFA es una institución privada no lucrativa que exige a los países miembros que cumplan sus reglas. Lo conforman 211 federaciones y seis confederaciones. Organiza muchos campeonatos y mantiene entrenando a los distintos países, entreteniendo a sus seguidores y preparando a los países para el evento más promocionado y visto cada cuatro años: la Copa Mundial. El primer campeonato de Copa Mundial de Futbol organizado por la FIFA se llevó a cabo en 1930 en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio, y participaron 13 selecciones nacionales, la mayoría del continente americano. Actualmente se está llevando a cabo la XXI Copa Mundial.

“Tiene varios siglos de existir; sin embargo, a su inicio, al no tener reglas más que meter la pelota en la cancha del otro, generaba mucha violencia”.

Los juegos deportivos son una forma de competir entre países y mejorar. Podemos apreciar muchas cosas en un Mundial: Planificación, organización, trabajo en equipo, excelencia, preparación, solidaridad, encuentro de culturas y otros. Las reglas del futbol, tanto internas como externas, han variado para bien, las cuales deben ser respetadas por todos. En este sentido esperamos que Guatemala haya aprendido la lección luego de haber sido suspendida por la FIFA por negarse a cumplir con sus estatutos, desafío que se superó este año.

El juego en sí tiene reglas muy claras y tiempos determinados. Los equipos tienen el mismo número de jugadores. Se premia el resultado. El que gana no es el que más corre, patea, agrede o se cansa, sino el que más goles anota. Se cuenta con un árbitro y ahora, con la tecnología, es difícil que abuse de su poder. La participación es organizada y sistematizada. Inicialmente los grupos se integran por sorteo y luego van ascendiendo con base en mérito, los partidos ganados y los goles metidos. Luego se van eliminando los equipos de octavos a cuartos de final. Esta semana se juegan las semifinales: el martes entre Francia y Bélgica, y el miércoles entre Inglaterra y Croacia. El sábado se disputará el tercer lugar, y el domingo 15 de julio se celebrará el partido final donde se coronará al campeón y se premiará al segundo lugar. ¡Bueno, a disfrutar lo que hace falta del Mundial! ¿Qué ventajas ve en que las reglas sean claras y parejas para todos? ¿Qué podemos aprender del futbol que sea aplicable en nuestra sociedad y gobierno? ¿Cree que algún día lograremos participar en un Mundial de Futbol?