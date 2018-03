Superando retos

Paola Rivano

La próxima semana, el 8 de marzo para ser exacta, cumplo seis años escribiendo para ustedes en Publinews, siendo esta mi columna de opinión número 181. Escribir estas palabras me hace reflexionar en que los mayores retos traen consigo las mayores enseñanzas.

Cuando me invitaron a escribir, estuve a punto de decir que no, y lo primero que hice fue dudar de mis habilidades como escritora, y de la calidad y cantidad del contenido que podía compartirles. Pero, sobre todo, dudé de tener la constancia y disciplina para entregar un artículo semanal sobre temas diversos e interesantes; en fin, era un verdadero reto para mí.

Recuerdo patente que las primeras columnas las escribía con miedo, principalmente a que no me entendieran porque, a pesar de llevar 15 años viviendo en este hermoso país, todavía pienso y hablo como chilena.

Cuando comencé a escribir, jamás en la vida me imaginé que iba a durar tanto tiempo y la verdad es que hoy no me veo sin hacerlo".

¿Se han puesto a pensar en las reiteradas ocasiones en que le huimos a los retos que nos producen miedo o inseguridad, logrando que perdamos completamente la oportunidad de descubrir el aprendizaje que hay detrás de ellos?

Estos seis años de escribir me han brindado grandes enseñanzas y, quizás, la más grande de ellas ha sido demostrarme a mí misma que era capaz de superar el reto, dejando atrás los miedos y logrando así descubrir la pasión que tenía por escribir.

Si hoy me preguntaran: ¿Qué habilidades pusiste a prueba en estos seis años? Diría que han sido cinco: Disciplina, perseverancia, pasión, entrega y agradecimiento.

Disciplina

Una de las cosas que en lo personal más me mueve es tener una fecha de entrega como objetivo. Claro que es más efectivo cuando esa fecha es brindada por un tercero y, más aún, cuando conlleva una responsabilidad de mi parte. La disciplina del cumplimiento es un gran motor de motivación.

Perseverancia

Cuando comencé a escribir, jamás en la vida me imaginé que iba a durar tanto tiempo y la verdad es que hoy no me veo sin hacerlo.

Es la constancia la que nos lleva a lograr los objetivos que nos trazamos y comprobarnos a nosotros mismos lo capaces que somos cuando nos lo proponemos.

Pasión

Sin duda, cuando uno hace las cosas desde el corazón surge esa pasión que nos inspira a dar cada vez más y dar lo mejor de nosotros. “Elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida”, dijo Confucio.

Entrega

En mi opinión, la entrega es dar lo mejor de sí, sin importar recibir nada a cambio. Esa entrega de hacer lo que amas te da una gran gratificación y, para mí, la mayor es saber que puedo aportar valor a través de estas simples 500 palabras.

Si hoy me preguntaran: ¿Qué habilidades pusiste a prueba en estos seis años? Diría que han sido cinco: Disciplina, perseverancia, pasión, entrega y agradecimiento".

Agradecimiento

Hoy quiero agradecer el espacio a Publinews, en donde me dejan expresar mis teorías, pensamientos y conocimientos, y agradecer a cada uno de ustedes que cada jueves de quincena y fin de mes comparte conmigo este espacio.

Sin embargo, el objetivo final de este artículo es contarte mi historia y darte la motivación necesaria para que no le temas a ese reto que tienes por delante. No pienses en todo lo malo que puede pasar. Piensa en todas las habilidades que pondrás a prueba para lograrlo y cuánto crecerás tanto personal como profesionalmente.

El que no intenta, no gana. Gánale al miedo y ¡supera ese reto!