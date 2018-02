Un buen amigo

Paola Rivano

Ayer, 14 de febrero, fue el Día de San Valentín, también conocido como el Día del amor y la amistad. A pesar de que muchos lo celebran más a nivel de pareja, este día puede tener un significado mucho más profundo si lo vemos desde el punto de vista de la amistad.

Existen muchos tipos de amistades, algunas inolvidables, otras pasajeras y otras que son verdaderos hermanos y compañeros de vida.

A medida que pasan los años, y por distintas causas, vamos perdiendo poco a poco el contacto con amigos. Que este día del amor y la amistad nos sirva para cultivar y mantener amistades cercanas, profundas y duraderas. Los beneficios de tener mejores amigos son muchos, desde una vida más feliz, disminución del estrés, y hasta un mayor equilibrio emocional.

Por esa razón veremos algunos tips para cultivar nuestras amistades y mantenerlas a largo plazo.

1. Sé y deja ser. No intentes ser alguien más, ni aparentes tener lo que no tienes. Las verdaderas amistades se basan en aprender a aceptar, amar y respetar a las personas tal como son y que nos acepten también, tal como somos.

Si no estás de acuerdo con su forma de pensar, no intentes imponer la tuya. Acepta y entiende que hay distintos puntos de vista y que el hecho que no piensen igual no significa que no puedan tener una amistad. Ser sincero no es solamente decir la verdad, sino ser honesto con tus pensamientos y emociones.

2. Confidencialidad. Respeta la intimidad de tus amigos, y no divulgues los secretos que te han confiado. La confianza es clave en cualquier tipo de relación. Se dice que quien cuenta secretos de otros también contará los tuyos. Ese puede ser un excelente filtro para saber en quién confiar.

La vida es como un columpio, sube y baja.

Pon todo tu empeño en lograr lo que creías inalcanzable, porque la perseverancia es el éxito de tu futuro. pic.twitter.com/aeJ32kbBgS — Pao Rivano (@paorivano) January 9, 2018

3. Escucha. Saber escuchar es una gran virtud. Cuando dejamos de lado nuestros propios intereses y necesidades y nos enfocamos en la de nuestro prójimo creamos un vínculo de amistad que sobrepasa la barrera del tiempo y la distancia.

4. Pequeños grandes detalles. Recuerda su fecha de cumpleaños, los nombres de los integrantes de su familia, las fechas y los acontecimientos importantes en su vida. Estos son pequeños detalles que hacen grandes diferencias en una amistad.

5. Estar presente. Nunca des por sentada una amistad, ni pienses que por el hecho que llevan años siendo amigos significa que siempre estará a tu lado. Piensa en esa amistad como si fuese una planta. Si la dejaras de regar, se secaría en cuestión de semanas, por esa razón hay que regarla, abonarla y cuidarla.

6. Dale tiempo. Dedícale tiempo a tu amistad, acepta sus invitaciones y devuélvele el cariño invitándolo también. Salgan a tomar un café de vez en cuando y pasen tiempo de calidad juntos.

7. Dile que lo quieres. Cada uno tiene su propia manera de decir “te quiero”. No importa cómo se lo demuestres, simplemente hazle sentir que valoras su amistad y su compañía.

Tener amigos nos hace sentir más seguros y felices, y los verdaderos amigos no son fáciles de encontrar. Cuídalos, valóralos y demuéstrales lo importantes que son en tu vida, no solo el Dia de la amistad, sino todos los días de tu vida.

¡Feliz Día de la amistad!

* Publinews es ajeno a las opiniones vertidas en este espacio.