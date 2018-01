¡Debemos mejorar, debemos seguir adelante!

Giovanni Fratti

Es muy importante que la lucha contra la corrupción continúe, pero que se siga construyendo un Estado de derecho real, un Ministerio Publico independiente y unas cortes y aparatos de justicia que tengan como único propósito la justicia, el derecho y el establecimiento de la paz social a través del respeto a la vida, la libertad individual responsable y la propiedad privada.

¡Queremos ser una república funcional, no un protectorado, colonia o posesión de potencias extranjeras abusivas y, lo peor de todo, aliadas con la extrema izquierda corrupta!

Queremos un mercado competitivo, libre y abierto, donde todos podamos hacer negocios prósperos y legítimos, sin que el Estado esté persiguiendo, destruyendo, regulando, impidiendo y poniéndole mil trabas a los emprendedores pequeños, medianos y grandes, y donde prácticamente la consigna es “hagamos todo lo posible por impedirle al empresario honrado y trabajador crear más y mejores empleos en un mercado libre competitivo y dinámico”.

Esa es nuestra lucha y por eso es que la izquierda, los oenegeros corruptos, los mercantilistas corruptos y los socialistas nos denigran, nos atacan, nos difaman y nos calumnian. Le tienen miedo a la libertad, le tienen miedo a una nueva generación de guatemaltecos, hombres y mujeres, emprendedores, indígenas y no indígenas, todos unidos y fuertes trabajando por un país libre, soberano, independiente, viable, grande, fuerte y próspero.

Ese sistema de libertad individual por el cual José Cecilio del Valle luchó y peleó toda su vida; ese sistema por el que Manuel Ayau construyó tanques de pensamiento, universidades, revistas y publicaciones, escribió libros, viajó por el mundo y luchó toda su vida por Guatemala, por una patria libre y próspera, por ese sistema de la libre empresa, por esa libertad completa, política, económica, social, cultural, legal, jurídica… esa libertad plena. ¡¡¡Por eso luchamos!!!

No vamos a parar esa lucha, no nos van a callar, no nos lograrán meter miedo. No somos ni ladrones, ni corruptos, ni tenemos absolutamente nada que ocultar; no somos deshonestos, no tenemos agendas ocultas, no queremos el poder absoluto ni hacer negocios sucios con el gobierno, las oenegés, la cooperación internacional o las embajadas abusivas y arrogantes que nos insultan y que financian a los que quieren invadirnos, destruirnos, bloquearnos, quemar las fincas y las plantaciones, y destruir las hidroeléctricas, las empresas, las minas, las nuevas oportunidades de negocios honestos y la empresarialidad del país.

Sabemos que estamos en guerra y que es una guerra política sin cuartel por el poder, y sabemos que el otro bando está dispuesto a todo y peleará con todo por no perder el poder corrupto y grosero que ha amasado y acumulado por más de una década, con sus oenegés corruptas, con sus robos de energía eléctrica, y en su alianza nefasta con embajadas como la sueca, noruega, neerlandesa, cubana o venezolana.

¡No nos van a amedrentar, no vamos a parar de luchar por una patria libre, por el Estado de derecho, por nuestros principios e ideales! Tenemos derecho a nuestra libertad, tenemos derecho a un mejor sistema de justicia, tenemos derecho a ser hombres y mujeres libres, ¡y lo vamos a lograr!

Queremos aliados, no amos, queremos capacitación, entrenamiento, tecnología y know how, no queremos una nueva conquista o un neocolonialismo abusivo, grosero, insolente y totalmente contraproducente para los guatemaltecos y para los mismos aliados que dicen querer ayudarnos y cooperar con nosotros. Ya estamos cansados del establishment corrupto, de sus pasquines en periódicos y páginas electrónicas, ya estamos cansados de que insulten nuestra fe, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra ideología política, a la cual tenemos exactamente el mismo derecho que el de nuestros oponentes a tener la suya. No les vamos a bajar la cabeza, no nos van a derrotar, los hemos derrotado en cien batallas anteriores; los derrotamos en la guerra, los derrotamos en la reforma constitucional, los derrotamos destruyendo su maquinaria de muerte, secuestro, guerra y destrucción, y Guatemala sobrevivió y se liberó de la cadenas del comunismo terrorista de la guerra de guerrillas del siglo XX, los derrotamos entonces y los derrotaremos ahora, con la ley en la mano. ¡¡¡Con la Constitución, la República y la libertad como norte, lo vamos a lograr!!!

Guatemaltecos: ¡A la batalla!