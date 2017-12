Balance y perspectivas políticas

José Carlos Sanabria

No sé ustedes, pero este año para mí se pasó muy rápido. En un parpadeo 2017 se está despidiendo de nosotros y estamos dando la bienvenida a 2018, en medio de muchas esperanzas y buenos deseos para el país.

Antes de entrar a 2018 es importante hacer un pequeño balance de lo que nos dejó este año y tratar de dibujar lo que el próximo nos puede o nos debería traer. No hay que dejar de soñar en un país distinto al que tenemos.

En el plano político institucional, 2017 deja muchos sinsabores. El actuar de las figuras políticas decepcionó, como nos han tenido acostumbrados, en varios momentos de la dinámica política del país, como lo fue en el pacto de corruptos. En ese contexto, por queé no recordar la masiva y contundente respuesta que dio una ciudadanía cansada de los abusos y el descaro, que salió a la calle a presionar al Congreso para que diera marcha atrás a los decretos que había aprobado.

Contrario a esa acción, en la que más de 105 diputados se lograron poner de acuerdo en tiempo récord, el Legislativo mostró un desinterés por atender las demandas de la sociedad.

El año se caracterizó por las dificultades de los partidos representados en el hemiciclo para alcanzar acuerdos. O bien, al parecer, el acuerdo era que nada se aprobara. Me refiero a los aspectos de la agenda prioritaria y exigida desde la sociedad. Una vez más los diputados muestran el desinterés en escuchar y atender las demandas, cada día más creciente, de leyes importantes para el país. El Congreso termina con muchos pendientes, poca credibilidad y una imagen deteriorada.

Por otro lado, el Ejecutivo no sale mejor parado que el Legislativo. En su segundo año de gestión el presidente Morales no logró despegar. Al parecer el vuelo nunca saldrá, ya que no mostró avances significativos, y en el que viene tampoco hay señales de que las cosas vayan a cambiar. Hay que considerar que la mitad de 2018 será la antesala del proceso electoral y ese aspecto determinará la agenda política de muchos actores. En ese escenario el margen de maniobra del presidente será muy restringido.

Entre los factores que influyeron para que el Ejecutivo no lograra despegar se encuentra la baja ejecución presupuestaria, las dificultades para empujar las prioridades del gobierno, que aún están difusas, y la incapacidad para gestionar políticamente algunos procesos, como la aprobación del presupuesto para 2018. La presidencia no logró junto con el bloque oficial los votos suficientes en el hemiciclo y ahora tendrá que maniobrar con el presupuesto que tuvo este año. Ese es un desafío muy importante porque para hacer los reajustes presupuestarios se requiere mucha habilidad política, capacidad técnica y claridad en los objetivos que se desean alcanzar.

El próximo año nos presenta varios desafíos en el plano institucional. Se librarán varias batallas y la lucha empezará en la elección de la Junta Directiva del Congreso y luego se trasladará a la elección del Fiscal General del MP, que desde mi perspectiva puede ser el punto de quiebre en la lucha contra la corrupción.

Por ello, hay que fiscalizar y exigir a la comisión de postulación un trabajo transparente. La decisión final la tendrá el presidente cuando elija de la nómina de seis candidatos que le entregarán. Hasta el momento varios actores ya tienen a su o sus candidatos. La carrera empezó. Algunos sienten que triunfarán. No obstante, el contexto actual se puede alterar si se presentan nuevos casos de corrupción. Veremos qué pasa.

Por otro lado, en el plano de las fiestas de fin de año, deseo que pasen una muy feliz Navidad y tengan un próspero año nuevo.

