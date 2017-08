Debemos vernos en el espejo venezolano

Giovanni Fratti

Es esperanzador ver a un pueblo como el venezolano no dejar de luchar a pesar de estar tan golpeado y abusado por mas de 18 años de socialismo del siglo XXI y chavismo cubano corrupto y colaborador de narcotraficantes y terroristas. (FARC, Irán y Hezbolla)

Es muy importante guatemaltecos, que nos veamos todos en ese espejo y no dejemos que nuestro país se convierta en el infierno venezolano de la mano de los directivos de la Escuela de Ciencia Política de USAC o los exguerrilleros terroristas como Sandino Asturias o Morales o Montes y demás colaboracionistas y apologistas guatemaltecos de semejante dictadura asesina como la de Maduro en Venezuela.

Es obvio que estos colaboracionistas chavistas junto con las embajadas de Cuba y Venezuela están tratando de utilizar a la extrema izquierda del CUC o Codeca para hacer subversión y lograr y mantener una toma de las instituciones guatemaltecas y volver a Guatemala otro títere cubano-venezolano tal y como el corrupto régimen de la UNE del nefasto gobierno de Torres – Colom ya trataron una vez de hacerlo con Petrocaribe y el alba, ambas asociaciones fracasadas del chavismo corrupto en Centroamérica y el caribe.

Acontecimientos recientes como los fallos políticos e ilegales contra la hidroeléctrica Oxec o la Minera San Rafael o la humillación publica arbitraria y totalitaria de Codisra contra la joven mujer empresaria de María Chula son solo muestras de a donde nos quieren llevar si permitimos que la extrema izquierda infiltrada en las instituciones como CSJ y MP, desde ese corrupto gobierno de Torres – Colom y el nefasto paso de Paz y Paz por el MP; de forma también anómala e ilegal inclusive con el intento de hacer una extralimitación de funciones al querer permanecer en el cargo mas allá del periodo constitucional y de haber cometido varias ilegalidades como ordenar no perseguir el delito de usurpación de propiedad privada en todo el país.

El fracasado gobierno de Obama y las embajadas europeas, cubana y venezolana que han apoyado sistemáticamente a estas ONGs violentas (CUC, Codeca, CNOC, Conic, etc) y a estos políticos corruptos de extrema izquierda en Guatemala y con ello han dañado severamente la estabilidad jurídica, el clima de negocios, la seguridad jurídica y ahora luego de años de ataque al sector productivo y militar, se presenta ya una contracción económica y una disminución del crecimiento del PIB ya anunciado tanto por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria como por varios think tanks de economistas que monitorean el crecimiento económico del país como CABI y Fundesa.

Es obvio que si no enfrentamos a estos grupos políticos violentos y extremistas y si el MP no persigue y lleva a la cárcel a TODOS LOS POLÍTICOS CORRUPTOS Y ONGS INVOLUCRADAS EN CORRUPCIÓN, el clima de corrupción y ataque sistemático a las inversiones privadas jamás se arreglara y no saldremos de lo que se ha llamado “la vieja política” que sigue totalmente operativa en el Congreso.

Hemos visto abiertamente a los miembros de la Comisión de reforma electoral del Congreso (presidida por la UNE) discutir abiertamente una reforma electoral que destruya la independencia del TSE y que impida a los partidos pequeños y comités cívicos participar y postular diputados subiendo el techo de afiliados de 24,000 a 38,000 y además haciendo una propuesta falsa de listados abiertos, que depende del numero de votantes que vote por esa opción y si no se llega al 51% de votos en cada distrito se revierte al sistema de listados cerrados. Todo ello nos demuestra que la intervención de la comunidad internacional y las abusivas e igual de corruptas ONGs no han atacado la corrupción de políticos, sindicalistas y oenegeros de izquierda y extrema izquierda y con ello toda la mal llamada “lucha contra la corrupción” se vuelve una farsa, pues si usted busca destruir a la mafia y solo mete preso a Al Capone y deja libre a todas las otras familias de la mafia LA MAFIA JAMAS ACABARÁ!!!

¡Despertemos Guatemala y exijamos que la justicia sea pareja!