Cuando no tienen argumentos, insultan

Giovanni Fratti

Al revisar el estado del debate público y en redes sociales sobre las fracasadas y pésimas reformas constitucionales planteadas ilegal e inconstitucionalmente por CICIG, MP y PDH, se da cuenta uno del nivel intelectual del oponente.

Hay de todo, desde juristas esforzados y socialistas que de buena fe (los menos siempre) creen, quizá por no haber estudiado a fondo la iniciativa de reforma constitucional 5179 y sus más de 40 enmiendas para 25 artículos constitucionales a reformar, creen digo, que la reforma efectivamente hará algo por mejorar la justicia, pero cuando al analizarla detenidamente se da uno cuenta que no, se queda uno perplejo que tanta gente opine grite y vocifere a favor o en contra de algo que no conocen o de lo cual solo han oído campanas.

Esta reforma que a mí me queda clarísimo, es solo una toma de poder más por el establishment de la izquierda oenegera y sus patrones los fondos de “cooperación” de embajadas y ong’s internacionales, que operan en Guatemala a su sabor y antojo, esta apoyada fundamentalmente por una parte colaboracionista y entreguista del sector privado y por ong´s de izquierda Gucci (siempre los menos gracias a Dios) y por los partidos políticos de izquierda o socialdemócratas, corrompidos y corruptos igual o peor que el PP, como son la UNE y TODOS, winaq y cpo, algunos de ellos con la inmoralidad publica y manifiesta de defender abiertamente al asesino y corrupto régimen de Nicolas Maduro en Venezuela y todas las atrocidades, asesinatos de estudiantes, y el desastre económico y social que el socialismo del siglo XXI aún mantiene y sigue en ese país hermano que debería ser si fuere inversión privada competitiva la que explotara la riqueza petrolera y no la corrupta empresa estatal PDVSA la cual el chavismo corrupto ha despedazado, dilapidado y usado como ente corruptor del ejército y de la política partidista venezolana.

Valientes esas mujeres y hombres en Venezuela, que, aun con todo en contra, algunas veces hasta el mismísimo papado de la iglesia católica, siguen luchando contra el tirano, aliado de comunistas cubanos y narcotraficantes.

Tendremos nosotros aquí en Guatemala, el mismo valor y tesón del pueblo venezolano para defender nuestra Constitución y nuestra libertad, de la tiranía de ong’s y embajadas corruptas que quieren por doce años controlar el totalmente anómalo e irregular consejo de justicia y con ello tener a su sabor y antojo el control sobre todos los jueces del país?

Esa es la pregunta que me hago a diario.

Esa es la preocupación que a todos los guatemaltecos debe despertarnos.

Por eso a la izquierda, a sus columnistas y a sus patrones los embajadores y ong’s extranjeras los financian para que nos calumnien y denigren a diario, por oponernos de forma totalmente racional y necesaria a la pésima reforma constitucional que ellos sufragaron pagaron ya ahora quieren forzar ilegalmente en el Congreso, a esa izquierda le digo que sigan con su cantaleta y sus calumnias, lo único que ganaran es hacernos mas fuertes a los que nos les oponemos y nos seguiremos oponiendo, no hay cantidad suficiente de insultos, calumnias, ataques o mentiras que ustedes quieran publicar que nos detengan, estamos luchando por la libertad de todos los guatemaltecos y eso nos hace mucho, pero mucho mas grandes y fuertes que todas las ongs del mundo juntas!

A esa izquierda corrupta y resentida, que nos insulta, denigra y nos quiere dividir a todos los guatemaltecos a diario, destilando veneno en las redes sociales y en las columnas de opinión, les digo: NO LES TENEMOS MIEDO, NO NOS VAN A CALLAR, NO VAMOS A PARAR Y VAMOS A LOGRAR DEFENDER NUESTRA CONSTITUCION ! , USTEDES REPRESETAN A LO PEOR DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN GUATEMALA Y A LA IDEOLOGIA DEL ODIO, EL RESENTIMIENTO Y LA AMBICION DE TENER EL PODER TOTAL EN GUATEMALA, USTEDES LO UNICO QUE SABEN ES ODIAR Y LO QUE PIDEN EN REALIDAD ES DESTRUIR LA REPUBLICA.

A la otra izquierda, a los otros guatemaltecos honorables y dignos, que aún tienen sus dudas sobre esta reforma los invito a leer la propuesta 5179 y el laberinto de enmiendas que de adrede y para desinformar los diputados que defienden semejante aberración, han propuesto. Estoy totalmente seguro que si cualquier persona de buena fe y sin prejuicios lee lo que están proponiendo se dará cuenta como lo hice yo, hace ya muchos meses, que una reforma así destruirá la poca justicia que aún queda en el país, le entregara la justicia y el consejo a las ong’s corruptas y políticas e ideológicas, y entonces ya no habrá ni siquiera la posibilidad de justicia para nadie, y con ello igual que en Venezuela se instaurara una dictadura de jueces corruptos que dependerán completamente del antojo de un consejo controlado por ong’s de políticos y extremistas y con ello los últimos vestigios de la república de Guatemala, se hundirán en el mar de miseria que ya tantos países latinoamericanos nos han demostrado ser y que siempre indefectiblemente empieza por el control total y absoluto del sistema de justicia. #ReformasNO !!!