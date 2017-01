Temas controversiales

María del Carmen Aceña

Momentos difíciles para nuestro país. Muy controversial lo sucedido el miércoles pasado, cuando el Ministerio Público (MP) y la CICIG deciden detener al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales, convirtiéndolo en un evento altamente mediático, sobredimensionado y, posiblemente, sin medir las consecuencias negativas para el país. Un caso de baja monta, que por respeto a la presunción de inocencia, debió manejarse de forma discreta y prudente, especialmente, porque el caso no evidenciaba peligro de fuga o resistencia violenta a la detención.

Es extraño que luego de que la jueza les da prisión preventiva, el presidente continúa su agenda, participando en eventos y programas en medios de comunicación, como que hubiera sido un hecho ajeno a su familia. Rápido surgen las dudas, ¿irá el presidente a visitar a sus parientes? ¿Influirá este evento en la gobernabilidad del país? ¿Qué opina el mundo del caso? ¿Es una lección para el pueblo que la ley es pareja para todos?

Por otro lado, el viernes tomó posesión el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump, entre protestas y disturbios. Controversial personaje de poca experiencia en gestión publica, que de forma directa y sin protocolos toca temas complicados y políticamente incorrectos. Da un discurso corto pero al grano. Enfatiza que se concentrará en los estadounidenses y resalta la importancia de generar empleo en su país, guardar la frontera y trabajar para la mayoría del pueblo americano. Perdura la incertidumbre de qué pasará con los migrantes, los tratados de libre comercio y con su política de comercio exterior, temas que tienen a distintos países y a muchas personas inquietas.

Interesante la parte del discurso que coincide con lo que ha pasado en Guatemala “(…) desde hace demasiado tiempo un pequeño grupo de nuestra nación ha estado cosechando los beneficios del gobierno, mientras que la gente ha tenido que cargar con los costos. Washington creció, pero la gente no percibió esa riqueza. Los políticos prosperaron, pero las fábricas cerraron y se perdieron trabajos. El ‘establishment’ se ha protegido a sí mismo, pero no ha protegido a los ciudadanos del país”. Resaltan las fotos de la toma de posesión de una participación abrumadora hace años celebrando a Barack Obama, en comparación con Trump.

Mientras tanto, luego de todo un proceso de reformas en el Congreso, algunos bloques decidieron conservar sus 39 comisiones de trabajo ordinarias y crearon 16 extraordinarias, para un total de 55 comisiones –que no alcanzan ni tres diputados por comisión–. Esta medida ha generado discusiones internas del parlamento y un gran rechazo de parte de la población. Las comisiones de trabajo son el corazón del Congreso, sin embargo, la mayoría no funciona. Un estudio reciente, elaborado por Alianza para el Congreso Eficiente, evaluó de forma aleatoria a cinco comisiones. La mayoría no sostuvo las dos reuniones mensuales, muchos diputados no asistieron, por lo cual varias veces no se cumplió con el 25% del quórum que establece la ley. A veces se celebran reuniones, pero a puerta cerrada, y no dedican el tiempo necesario para la discusión de una iniciativa de ley para dar su dictamen.

Por último, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en pleno, remitieron las diligencias de antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling al Congreso de la República, luego de que el MP presentó su solicitud para investigarla debido a que el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda denunció presiones de ella a favor de su hijo Otto Molina Stalling, que está vinculado al juicio IGSS-Pisa. Esa semana, el pleno del Congreso deberá integrar una comisión pesquisidora, cuyos miembros escogidos por sorteo, tendrán que emitir una opinión al pleno, para luego determinar si procede retirarle la inmunidad a la magistrada.

Estos temas han generado opiniones encontradas que al final han creado tensión dentro de los guatemaltecos y sus autoridades. Órganos del Estado con problemas y un nuevo gobierno en Estados Unidos que aparenta ser distinto a lo que se venía dando, genera bastante ansiedad. ¿A dónde iremos a parar? ¿Qué pasará con los procesos judiciales de los parientes del presidente Morales? ¿Reducirán las comisiones de trabajo extraordinarias en el Congreso?