Tren que transportaba a congresistas de EE.UU. colisiona con un camión

Aparentemente el tren golpeó un camión de basura y dos personas que iban a bordo del vehículo fueron trasladadas a un centro asistencial en helicópteros.

Autoridades locales iniciaron una investigación para determinar la causa del accidente así como si el tren presenta daños importantes.

En tanto que el congresista Greg Walden compartió una foto del lugar del accidente acompañado del mensaje:

"Estamos bien, pero nuestro tren chocó contra un camión de basura. Los miembros con formación médica están asistiendo a los conductores del camión".

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb

