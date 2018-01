Descubre a su pareja con la amante y ella se hace pasar por muñeca sexual

Una escena de infidelidad se ha viralizado en las redes sociales. La escena es la siguiente. Un hombre se encuentra en los pasos previos a un encuentro sexual con una mujer, cuando de repente llega a otra y comienzan los gritos, retos y los problemas.

Esto porque la segunda mujer que llega es la pareja del sujeto, quien llega a su vivienda y se descubre a su novio a punto de intimar con su amante.

Ante esto, el hombre intenta defenderse y ve que a su amante se le ocurre una curiosa idea: hacerse pasar por muñeca sexual. Y se mantiene en el personaje por varios segundos, hasta que se aburrió de estar quieta.

Eso sí, muchos usuarios reclaman que todo parece un montaje (lo cual es bastante obvio), sino ¿por qué hay alguien grabando todo? Pese a esto, el registro se convirtió en uno de los tantos virales que se han compartido asiduamente en Twitter y Facebook.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

— ㅤㅤNO CHILL (@NoChillsZone) January 25, 2018