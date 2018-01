La moda de Melania Trump: éxitos y fracasos de la Primera Dama de Estados Unidos

La moda de una Primera Dama siempre ha estado en el ojo del espectador, incluyendo a Melania Trump. Mientras que algunas personas pueden citar a Jackie O. y Lady Bird Johnson como iconos de la moda, nos gusta dar crédito a las primeras damas pasadas por alto de los Estados Unidos. Aquellas de las que no tenemos pruebas de si estaban a la moda o no (estamos hablando de ti Mary Todd Lincoln, diosa de la falda de aro).

Pero estamos divagando. En los últimos años, Michelle Obama redefinió lo que significa ser una primera dama a la moda, tomando las señales de sus predecesores chic, vistiendo desde Narciso Rodriguez, Alexander McQueen, a J. Crew.

Mientras que Michelle nos dio ocho gloriosos años de moda y, ya sabes, aquellos tiempos en que nadie se refería a ciertos países como "s-tholes", ahora hemos sido bendecidos-maldecidos con Melania Trump, una mujer que parece no querer saber nada con la política en absoluto.

Melania ciertamente ha tenido su dosis justa de moda, ya que a menudo tiende hacia piezas simples en colores llamativos. Pero ella también ha tenido un montón de cosas que no se deben hacer en la moda: ¿recuerdas ese look plagarismo-chic que se puso cuando le robo un discurso a Michelle Obama? Ya sabes, ¿el que parecía que tenía rollos de papel higiénico artísticamente puestos en la parte inferior de las mangas? O la blusa denominada ‘pussy bow’ con esa cinta que usó para el debate, y todos estábamos como, "¿Estará haciendo una declaración?" pero la respuesta fue, ¿probablemente no? Ah, recuerdos. Las cosas eran mucho más simples entonces.

Echamos un vistazo a algunos de los mejores y peores looks de Melania del año pasado, ¡Será un viaje! Pero no tanto de un viaje. Su cabello literalmente se mantiene exactamente igual con cada atuendo, creemos que esa es una de las pocas cosas que ella y su esposo tienen en común.

¿Sabes qué? Esto es bonito. Aburrido, aún. Pero bueno. Puedes tener esta, Mellie

Este estampado nos recuerda al paisley, excepto que de alguna manera es mucho peor. La muy estricta profesora de escuela que intenta un fashion emergency para verse divertida y coqueta.

Lo bueno: El color morado oscuro es encantador. Lo malo: Ella de bajo perfil parece un luchador de sumo muy elegante

No odiamos este.

La blusa ‘pussy bow’ se escuchó alrededor del mundo, y está biiiiiien.

La construcción de esto es interesante así que, sí ¿suponemos?

Un look clásico de la Primera Dama que plantea la pregunta: ¿es esa Melania? ¿O es una imitadora?