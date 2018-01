Russell M. Nelson se convierte en el nuevo líder de la Iglesia Mormona

Russell M. Nelson es el nuevo presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (conocida también como la Iglesia Mormona), según anunció dicha congregación religiosa, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

La institución añadió que el nuevo líder, de 93 años, toma el lugar de Thomas S. Monson, quien falleció recientemente, para dirigir esta organización mundial de más de 16 millones de miembros.

Nelson ha llamado a Dallin H. Oaks, de 85 años, como primer consejero, y a Henry B. Eyring, 84, como segundo consejero para servir con él en la Primera Presidencia.

We are thankful for the prayers that have been offered for us. Now, whatever your concerns, whatever your challenges, I wish to assure you that there is a place for you in the Lord’s Church. Our Father in Heaven cherishes His children and wants each of us to return home to Him. pic.twitter.com/b5EtlJ6m0I

— Russell M. Nelson (@NelsonRussellM) January 17, 2018