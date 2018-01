Revelan que Donald Trump le habría sido infiel a su esposa con famosa actriz

Esta próxima semana Donald Trump de 71 años, cumplirá su primer año al frente del Despacho Oval, pero los escándalos no paran de empañar su ejercicio como presidente de Estados Unidos.

El mandatario se ha caracterizado por una gestión muy polémica y una no muy buena relación con los medios de comunicación.

La última de las informaciones que hace tambalear su imagen tiene como protagonista a una actriz porno con la que mantuvo un encuentro sexual hace años y que el magnate ha querido ocultar siempre y más aún cuando supo que podía entrar en la Casa Blanca.

Para ello pagó el silencio de Stephanie Gregory Clifford, de 38 años, más conocida en el mundo del porno como 'Stormy Daniels', con 130 mil euros días antes de que se llevara a cabo la campaña de las elecciones estadounidenses de 2016.

La noticia fue publicaba por The Wall Street Journal quien afirma que fue en octubre del mismo año cuando el abogado de Trump se reunió con la mujer para hacerle la jugosa oferta, que ella aceptó y está llevando a cabo como acordó.

No obstante, ese juramento no podía controlar que la actriz no hablara con su entorno más cercano sobre el tema y así lo hizo.

En privado aseguró que conoció al marido de Melania Trump cuando ya éstos llevaban un año casados, en 2006, y mientras se jugaba un torneo de golf en el Lago Tahoe, ese lugar fue el escenario de su supuesto desliz.

"Empecé a desnudarme en público para ganarme algún dinerillo extra para mis vicios. Cuando cumplí los 18 me operé los senos y decidí dedicarme al striptease de un modo más profesional. Hacer porno surgió de forma natural", dijo en una entrevista la sexy mujer.