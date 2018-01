Video de Facebook muestra como golpean y decapitan a una mujer en México

En redes sociales circula un video en el que se puede ver como tres sujetos con uniformes de militares, golpean, interrogan y finalmente decapitan a una mujer.

La mujer a la que llamaban "la comandanta Paty" aparece hincada y encañonada por tres hombres que portan capuchas y chalecos antibalas con las siglas Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), organización delictiva mexicana vinculada al Cártel del Golfo.

"No me arrepiento de nada de lo que hice", dice la mujer en el video. Uno de los integrantes de Grupo Sombra dijo en el interrogatorio que ellos no utilizaban esos métodos y rechazó que cuatro hombres detenidos por disparar a policías estatales en el municipio de Tuxpan pertenecieran a su organización.

"Con el Grupo Sombra no van a jugar, mucho menos a hacerse pasar por uno de nosotros", dice el hombre encapuchado mientras sus compañeros golpean a "la comandanta Paty".

Aparentemente, la mujer responsable de planificar secuestros en distintos municipios del estado de Veracruz para el Cártel de Los Zetas, fue decapitada y su muerte grabada en un video difundido en redes sociales.