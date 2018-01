Africanos reaccionan y le responden desde sus países "de mierda" a Trump

Los africanos despertaron el viernes para enterarse que el presidente Donald Trump finalmente se interesó en el continente. Pero no de la manera en que la gente esperaba.

Utilizando lenguaje vulgar, Trump cuestionó el jueves por qué Estados Unidos debería aceptar a más inmigrantes de Haití o de “países de mierda” en África en lugar de lugares como Noruega, durante su rechazo a un acuerdo migratorio bipartidista.

Sin embargo, el presidente tuiteó el viernes que "éstas no fueron las palabras usadas".

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018