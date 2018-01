Luis Jochamowitz: “Es imposible que Alberto Fujimori deje de hacer política... hasta su silencio sería político”

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, concedió un controversial indulto al exgobernante Alberto Fujimori.

El mandatario invocó razones humanitarias para el indulto ante los problemas de salud de Fujimori, pero muchos peruanos consideran que hubo una negociación política que le permitió sortear un voto de destitución en el Congreso, por mentir sobre sus vínculos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

Publinews Internacional conversó con Luis Jochamowitz, periodista experto en la vida de Fujimori, acerca del tema.

¿El indulto a Alberto Fujimori le restará liderazgo a su hija Keiko?

Es lo que todo el mundo espera, porque su hermano Kenji, que es su rival, logró que se dé el indulto. Pero en el fondo creo que esta disputa familiar se va a arreglar y que este distanciamiento no va a llegar a mayores. Keiko ha castigado dos veces a Kenji y este sigue en el partido. O sea, es evidente que no lo quiere botar.

¿Qué diferencias políticas o ideológicas ve entre Keiko y Kenji?

De Kenji no se sabía casi nada en el plano ideológico, hasta hace casi un año.

¿Se le subestimaba mucho?

Sí, pero él tampoco colaboraba, pues no mostraba ninguna cara pública, más allá de haber sido el congresista más votado o impulsar el indulto a su padre. Pero de pronto comenzó a publicar unos artículos que, dicen, son escritos por otra persona. En estos artículos muestra otro rostro del fujimorismo: uno liberal, aunque tampoco izquierdista.

¿Más progresista?

Sí, pero todo eso tiene el valor de un pedazo de papel. No vale nada. La misma Keiko, aunque tiene un plan de gobierno, no ha hecho un comentario programático o ideológico durante el último año y medio. Ha guardado silencio y no tiene propuestas.

¿Ahora que Alberto Fujimori está libre, cuál será el “caballito de batalla” de Kenji?

Lo inmediato sería quedarse en el partido, librarse de los asesores de Keiko, lo cual es paradójico. Me hace recordar a la figura de Vladimiro Montesinos… siempre hay que librarse de un asesor. Parece que en el fujimorismo habría que exiliarlos y prohibirles que hablen o no sé qué.

¿Kenji podría hacer su propio partido?

No lo creo. No van a dividir el botín en dos. Sería una estupidez.

¿Kenji entonces buscaría liderar Fuerza Popular?

Puede ser, eso se verá ya cuando se acerquen las elecciones. Por primera vez habría una competencia de liderazgos dentro del fujimorismo.

¿Cómo sería la actuación pública de Alberto Fujimori a partir de ahora?

Es imposible que deje de hacer política. Hasta su silencio sería político. De momento, supongo que guardará un perfil bajo para no contradecir el informe médico que recomendó el indulto. Sería muy tonto no hacerlo. Y luego habría que ver qué tantas energías tiene. Ganas no le van a faltar. Pero también se podría ir a Japón.

¿Realmente está peleado con su hija Keiko?

No sé si peleados, pero sí tienen diferencias de estrategia. Pero no creo que sea nada insalvable. En el fondo, todos saben lo que les conviene y no lo van a poner en riesgo.

¿Cree que Alberto Fujimori se siente culpable de lo que se le acusa?

Lo he tratado de imaginar. Creo que él no ha hecho un examen de conciencia o de corazón. Ha dicho que “ha defraudado” a muchos, pero eso es muy superficial. Dicen que ha escrito unas memorias. De repente por escrito puede decir más cosas.

¿Cómo valora Kuczynski a Fujimori? En la campaña de 2011 apoyó a Keiko y reivindicó el gobierno fujimorista, pero en 2016 fue mucho más crítico…

Él piensa que Fujimori fue un buen presidente y siempre quiso indultarlo. En el fondo es un fujimorista. Se opuso al fujimorismo en 2016 solo para ganar las elecciones y aún así le costó muchísimo hacerlo.

Ya libre, ¿qué debería hacer Fujimori para ser consecuente con este pedido de reconciliación del gobierno?

Eso, en el fondo, le correspondería al gobierno. Si quiere una verdadera reconciliación, Kuczynski debió haber actuado de otra manera. Por ejemplo, nunca se reunió con los familiares de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta.

Después del indulto, ofreció más 30 millones de soles de reparación, algo que no se le había ocurrido en los meses que lleva de gobierno.

Texto: Fernando Pinzás/Publinews Internacional