Las "negras" predicciones para el 2018 de una vidente búlgara

Baba Vanga, apodada como la 'Nostradamus de los Balcanes', supuestamente previó que en 2018 China superará a Estados Unidos y se convertirá en la próxima 'superpotencia' mundial.

La clarividente también vaticinó, que "una nueva forma de energía" será descubierta en Venus, pero tal hallazgo parece poco probable, debido a que todavía no existen planes para enviar una misión espacial al segundo planeta de nuestro Sistema Solar.

Sin embargo, según medios británicos, China producía solamente el 4,1% de la economía mundial en 1970, mientras que en 2015 alcanzó el 15,6% y el índice sigue subiendo en los días actuales y la contribución de Estados Unidos de un 16,7% disminuya a un 14,9% antes del año 2025.

Ante tal cifra muchos creen que China superará a Estados Unidos y será la nueva 'superpotencia' mundial.

Baba Vanga's predictions go all the way to the 51st century – when she said the world would end. pic.twitter.com/qrXLrBzbzL

— Ela Hipokampus (@elaustrophobia) December 25, 2017