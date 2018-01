Islandia, el primer país en obligar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

La ley que entró en vigencia el 1 de enero de 2018, obliga a los empleadores a pagar el igual salario por la misma actividad sin importar el género.

Durante nueve años consecutivos, esta pequeña nación nórdica ha encabezado el ranking de naciones del Foro Económico Mundial con la brecha de género más pequeña.

Yesterday, women in Iceland left work at 2:38 pm in response to gender wage gap which is 14%

📸: Páll Stefánsson pic.twitter.com/O62SOQaMS5

— SheSays (@SheSaysIndia) October 25, 2016