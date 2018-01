Iguanas y tiburones mueren congelados por el frío que azota el norte de EE. UU.

Una serie de fotografías que muestra distintas clases de animales congelados está circulando en redes sociales. De acuerdo con las publicaciones, los reptiles y tiburones no soportan el intenso frío que golpea la costa este de Estados Unidos, con enormes nevascas.

UPDATE: At least 4,000 flights have been cancelled and officials in North Carolina report at least three deaths related to #blizzard2018 . pic.twitter.com/0XzquGHN9u

Los cadáveres han aparecido congelados en un playa de Massachusetts varados en la arena después de haber sufrido un shock causado por la baja temperatura del agua, según informó la Atlantic White Shark Conservancy, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y estudio de los tiburones blancos en esa parte de la costa estadounidense.

De acuerdo con la Atlantic con una publicación en la cuenta de Twitter de la White Shark Conservancy, se trata de ejemplares macho de tiburón zorro. Sus investigadores tratarán ahora de confirmar esta hipótesis, para lo que tendrán que descongelar los cuerpos y realizarles luego un estudio.

At least 3 thresher sharks were found dead on the shores of Massachusetts last week, likely killed by cold shock.

Conservationists from @A_WhiteShark say they collected tissue samples and organs to examine “once they thaw.” pic.twitter.com/jHJgtJr7WQ

