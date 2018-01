Cadena de restaurantes de pollo frito trolea a Donald Trump con polémico tuit

Hace unos días, el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, desafió con un mensaje en Twitter al líder norcoreano Kim Jong-un afirmando tener un lanzador de armas nucleares "más potente que el suyo".

Pero al parecer, el polémico mensaje sirvió de inspiración a la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) en el Reino Unido e Irlanda, troleó a Trump y al mismo tiempo lanzó su propia 'amenaza nuclear' a su competencia, McDonald's.

El tuit de KFC, que ya ha alcanzado los 140 mil retuits, es una parodia del famoso 'post' publicado por Trump el pasado miércoles, en el que comparaba el tamaño de los botones nucleares de EE.UU. y Corea del Norte.

McDonald’s leader Ronald just stated he has a “burger on his desk at all times”. Will someone from his big shoed, red nosed regime inform him that I too have a burger on my desk, but mine is a box meal which is bigger and more powerful than his, and mine has gravy! #nuclearbutton

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) January 3, 2018