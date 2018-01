Asesinan a tiros a funcionario estadounidense que vacacionaba en México

Un funcionario municipal estadounidense que vacacionaba en México fue asesinado a tiros en un balneario turístico del violento estado de Guerrero, en el sur del país, confirmó este lunes el portavoz de seguridad estatal.

El crimen de Doug Bradley, de 49 años y quien se desempeñaba como director de servicios administrativos de la ciudad de Imperial Beach, en California, ocurrió el pasado jueves en Zihuatanejo, un popular destino de playa en la costa norte de Guerrero.

El vocero de seguridad estatal, Roberto Álvarez, confirmó el asesinato de Bradley, aunque se excusó de dar detalles sobre las causas o la repatriación de sus restos, argumentando que este proceso está en manos de autoridades federales.

El funcionario mexicano compartió un comunicado del municipio de Imperial Beach que precisa que Bradley, originario de Huntington Beach y quien era un "ávido surfista", estaba en Zihuatanejo de vacaciones y fue asesinado un día antes de cumplir 50 años.

La causa del ataque habría sido un asalto, según el comunicado fechado el viernes, que indica también que las autoridades de Imperial Beach trabajaban en coordinación con la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para repatriar el cuerpo.

RIP Doug Bradley—grew up surfing in HB, worked and surfed the @CityofIB. Mahalo and Aloha Doug!!! We will hold a memorial and paddleout for Doug after the New Year. pic.twitter.com/9ysrE6xw7u

— Serge Dedina (@Serge4IBMayor) December 31, 2017