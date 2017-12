Tiroteo en Colorado deja un policía muerto y seis personas heridas

La Oficina del alguacil del condado de Douglas reportó que el tiroteo de esta mañana terminó con siete víctimas, entre ellas un policía muerto y seis personas heridas.

De los heridos dos eran civiles, además de que se reporta que el responsable podría estar muerto, por lo que ya no existe amenaza en el área donde se respondió a una llamada por violencia doméstica y los agentes fueron recibidos a balazos.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS

De acuerdo a medios internacionales, la oficina del alguacil reportó desde su cuenta de Twitter los hechos, comenzando con un mapa de la zona que debía evitarse, a fin de que no hubiera más personas afectadas.

También publicó que instaló un albergue para quienes tuvieron que abandonar sus viviendas ante la amenaza del tiroteo.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA

— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017