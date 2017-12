Sacerdote dejó los hábitos por casarse con el amor de su vida y terminó de la peor manera

Philip Clements, de 79 años, regresó a Inglaterra sin un centavo después de vender su casa de 214 mil euros en Kent para comprar un departamento en Bucarest, capital rumana.

La pareja se casó el pasado abril luego de que se conocieran en un sitio web de citas, pero Florin Marin, de 24 años, rompió con él solo semanas después de que la nueva propiedad se firmó a su nombre.

El joven no sólo lo dejó en la calle y sin plata, sino que además ya encontró un nuevo amor llamado Jesús, un empresario español.

"La idea era que cuando yo no esté en este mundo, él tuviera seguridad. El próximo año cumplo 80… No sabía que íbamos a terminar tan pronto", señaló Philip.

Por su parte, Marin no tardó mucho en encontrar un nuevo amor y se puso en pareja con Jerónimo Jesús de Vega, de 48 años, un empresario español que conoció a través de Facebook.

"Me escribió después de ver la noticia de que me había separado de Philip y me dijo que me quería conocer", dijo el modelo, quien antes de conocer a Clements ganaba seis dólares la hora trabajando de cocinero en un bar.

En tanto el ex sacerdote dijo a medios internacionales que "me arrepiento de haber vendido mi casa para comprar el departamento. Marin me dejó muy triste y solo, ahora tengo que vivir con un amigo para no estar en la calle".

