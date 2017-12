Kuczynski se salva de ser destituido y llama a la reconciliación en Perú

"Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú", escribió Kuczynski en Twitter tras la votación al término de una sesión parlamentaria de 14 horas.

Decenas de personas llegaron hasta la casa del presidente para felicitarlo tras la votación, una dura derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario de 79 años.

"Mi expectativa es empezar a vivir otra vez en reconciliación nacional, en un espacio de paz por el bien de nuestros pobladores, porque cada poblador quiere vernos trabajar juntos", dijo la segunda vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz.

"Se le esta dando una oportunidad histórica, que no la desperdicie, que no la deje de lado. Convoque a un nuevo gabinete, nueva forma política", dijo el analista político Carlos Torres Caro.

El expresidente Ollanta Humala, bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht, se congratuló una vez que Kuczynski ganó la votación en el Congreso: "Salió adelante la estabilidad política del país", escribió en Twitter.

"El peligro no ha pasado. Esto debe asumirse con humildad y sentido autocrítico. No hay tiempo para celebrar, es tiempo de trabajar", añadió Humala.

La oposición acusaba al presidente de haber mentido sobre sus vínculos con Odebrecht.

El mandatario y de su abogado presentaron sus descargos durante más de dos horas y luego se inició el debate de los legisladores.

Sus adversarios mantuvieron las críticas luego de la votación del Congreso: "Es un triunfo de la corrupción, porque lo que han hecho los parlamentarios que han votado a favor es avalar que el presidente pueda cobrar dinero de Odebrecht. La lucha contra la corrupción va retroceder", dijo el legislador Mauricio Mulder, del partido Aprista (socialdemócrata).

El Congreso abrió el proceso de "vacancia" presidencial por "permanente incapacidad moral", días después de que Odebrecht revelara que pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro.

"No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional", declaró el presidente ante el Congreso, agregando que mientras era ministro la empresa suya que prestó asesorías a Odebrecht era gestionada por su exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda.