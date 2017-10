Hallazgo en la Antártida preocupa a investigadores

Científicos aún no saben la razón que provocó el gigantesco agujero, mismo que ha provocado desconcierto, e incluso una serie de preocupaciones que buscan sean disipadas al averiguar qué fue lo que ocasionó dicho fenómeno.

De acuerdo con información de SOCCOM, el agujero en la cubierta de hielo marino alrededor de la Antártida ha estado abierto durante el último mes.

Asimismo fue ventilado que en estudios recientes, los investigadores afiliados a SOCCOM han utilizado modelos para explorar por qué se forman estos fenómenos y cómo afectan los patrones de circulación oceánica y atmosférica.

Los investigadores no tienen una explicación ya que las áreas de aguas cubiertas como esta se forman en regiones costeras de la Antártida y en este caso se formó en lo profundo del casquete polar.

Agregó que "todavía es prematuro culpar al cambio climático de la aparición del enorme agujero".

Algunos científicos creen que la razón se debería al movimiento de aguas en el océano Antártico y que el agua más caliente estaría derritiendo el hielo marino.

Fotos. AP

El pasado 25 de septiembre los satélites de la NASA captaron imágenes preocupantes de un nuevo y gigantesco iceberg, de unos 267 kilómetros cuadrados, al momento de desprenderse del glaciar Pine Island de la Antártida (PIG, por sus siglas en inglés).

Breaking news from Pine Island Glacier, which lost 267km2 of icebergs today, after the internal crack resulted in a large calving event 1/n pic.twitter.com/sLwGTyNTfC

El hecho no fue del todo sorpresa para los científicos, pero representa una señal más del creciente aumento del nivel del mar y de los riesgos que eso implica para el futuro.

Pine Island, el glaciar de derretimiento más rápido de la Antártida, pierde 45.000 millones de toneladas de hielo cada año, con lo cual es responsable de una cuarta parte de las pérdidas de hielo del continente congelado.

Las imágenes satelitales tomadas entre el 23 y el 24 de septiembre dejaron ver una brecha de aguas abiertas que emergía con fuerza entre la plataforma de hielo y el enorme iceberg, que es de aproximadamente cuatro veces el tamaño de Manhattan.

Is it just me or is the Larsen C iceberg trying to be Manhattan pic.twitter.com/jZM66LvaEx

— Maddie Stone (@themadstone) September 15, 2017