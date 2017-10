VIDEO. Un auto atropella a varios peatones cerca del Museo de Historia Natural de Londres

De acuerdo con información que circula en redes sociales, la Policía ha detenido a un hombre en el lugar de los hechos tras recibir reportes acerca de una colisión en la calle Exhibition Road, en el barrio de South Kensington.

De momento los agentes están investigando las circunstancias y causas de lo sucedido.

n este vídeo se ven los instantes anteriores a la llegada de la Policía, cuando el conductor del vehículo ya se encontraba reducido por varias personas.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF

