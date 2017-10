Sale a la luz foto del autor de matanza en Las Vegas muerto en su habitación de hotel

Más de 24 horas después del mortífero ataque armado en Las Vegas, continúan saliendo a la luz nuevos detalles relacionados con la investigación.

En su último reporte, las autoridades locales señalaron que el número de fallecidos se elevó a 59. Entre las víctimas se encuentra el autor del tiroteo, identificado como Stephen Paddock, un contador retirado de 64 años de edad.

Paddock, quien no contaba con antecedentes penales ni razones para despertar sospechas en las autoridades, se atrincheró en su habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay, y desde allí abrió fuego en contra de una multitud reunida para un concierto al aire libre. Momentos antes de que las fuerzas de seguridad llegaran hasta él, se quitó la vida de un disparo en la cabeza.

Hasta el momento, las únicas imágenes de Paddock que habían circulado eran de hace algunos años y le mostraban con un aspecto mucho más joven. Sin embargo, una nueva instantánea difundida por el periodista Alex Jones muestra al pistolero minutos después de haberse suicidado.

En la cruda imagen, subida a Twitter sin ninguna censura, se observa el cuerpo sin vida de Paddock yaciendo sobre un charco de sangre. A su lado, la pistola con la que se habría quitado la vida y un gran número de casquillos.

Advertimos que las imágenes son fuertes.

“Foto del reportado tirador de Las Vegas, Stephen Paddock”, escribió Jones en su publicación.

Minutos después de compartir la imagen, el periodista inició un show en vivo través de una plataforma digital, cuestionando las críticas que surgieron en contra de la libertad para conseguir armas en Estados Unidos, señala el sitio Infobae. Según Jones, quien es conocido por sus creencias políticas de derecha y su fascinación por difundir teorías conspirativas, “la izquierda” del país aprovechó la masacre para “declararle la guerra a la Segunda Enmienda” de la Constitución, la cual permite a los ciudadanos armarse para defenderse de una amenaza.

Otros internautas respondieron a la imagen comentando que también sospechan de complots alrededor del incidente. Algunos sugirieron que puede que Paddock no estuviera solo en la habitación, ni se suicidó, pese a la información brindada de forma contundente por las autoridades.

Horas antes, las primeras fotografías que mostraban algunas de las armas utilizadas por Paddock en la matanza también vieron la luz.

En las imágenes, obtenidas por la cadena Boston 25 News, se observan dos rifles, uno de ellos equipado con una mira telescópica, así como un martillo que, se cree, pudo haber sido utilizado para romper la ventana del cuarto.

EXCLUSIVE: 2 of the 23 guns found in #LasVegas suspect's Mandalay Bay hotel room. Photos obtained by @JacquiHeinrich https://t.co/PX0w8X167U pic.twitter.com/wwnc8MWdPO

— Boston 25 News (@boston25) October 3, 2017