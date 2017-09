La versión de la NASA sobre la alineación de planetas y el fin del mundo

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales una noticia de una posible colisión del planeta Nibiru o Planeta X con la Tierra, que se registrará un terremoto en Baja California y un tsunami.

#Temblor Un sismo de magnitud 5,7, sacudió el norte de California, en EE.UU. pic.twitter.com/1KChsWDH4D — Publinews Mundo (@Mundo_PN) September 22, 2017

Diferentes instituciones internacionales han indicado en sus redes que "los terremotos no se pronostican, la ciencia no llega todavía a tanto, todo lo que se dice sobre los pronósticos de terremoto es charlatanería, eso no es real".

Los terremotos no se pueden pronosticar

"Actualmente no se cuenta con una metodología científica valida para pronosticar eventos sísmicos, para ninguna región geográfica. Por tal razón, institución internacionales que monitorean la actividad sísmica mundial (USGS, SNN, IRIS) no han emitido ningún comunicado sobre un terremoto que pueda en los próximos días", dice parte del comunicado que emitió el Insivumeh.

El planeta Nibiru no existe

La NASA ha salido al paso de las 'predicciones' que circulan sobre un supuesto fin del mundo este 23 de septiembre, como resultado del impacto contra la Tierra de un hipotético planeta llamado Nibiru. "El planeta en cuestión, Niburu, no existe, por lo que no habrá colisión. La historia de Niburu ha existido hace años y se recicla periódicamente en nuevas fábulas apocalípticas", deja claro la agencia espacial estadounidense en una actualización en su web.

Por lo que recomienda a la población:

Hacer caso omiso a los diferentes comunicados que se han trasmitido por audio, video y texto en las redes sociales. Estas publicaciones solo trasmiten opiniones sin ninguna base científica comprobada o verídica.

Visitar las páginas web oficiales de institutos de geofísica internacionales, para poder verificar cualquier información.