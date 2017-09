Fue a una fiesta, desapareció a las pocas horas y la encontraron muerta en un congelador

La joven llegó hasta el noveno piso de un hotel en Rosemont, en Illinois, con varios amigos pero mientras avanzaba la noche estos le perdieron la pista.

A las 1:30 de la mañana se comunicó por última vez con una de sus hermanas y cerca de las 4.00 am los amigos llamaron a la madre de Kenneka porque no la encontraban y habían encontrado su celular, según señala el Chicago Tribune.

Una hora después, Tereasa Martin, la madre de la joven, llegó hasta el hotel y exigió revisar las cámaras de vigilancia, pero le dijeron que sólo podían hacerlo con una orden de la policía.

La policía hizo esperar a la familia antes de emitir un informe de persona desaparecida y recién el sábado a las 13.15 horas notificaron al hotel, tras lo cual comenzaron con la revisión de los videos sin encontrar nada.

A las 18 horas la familia inició una nueva búsqueda y golpearon habitación por habitación para preguntar por Kenneka, pero no lograron nada hasta las 10 de la noche del sábado, cuando la policía les informó que la habían visto en un video cerca de las 3.20 am y absolutamente borracha.

Tras ellos, el domingo a las 01.00, la policía les informó que habían encontrado el cuerpo de la joven en un congelador, que increíblemente estaba en funcionamiento cuando no se estaba almacenando comida y en un lugar donde estaban construyendo un nuevo restaurante.

Aún no está clara la muerte, pero los uniformados dijeron a la familia que la joven había ingresado por sí sola al congelador, teoría que cuestiona la familia, ya que si estaba tan borracha como señaló la policía cómo era posible que se metiera en un refrigerador de dos puertas de acero.

Además, la madre acusa que los amigos de su hija han cambiado constantemente sus declaraciones, lo que abre un manto de duda sobre que habría pasado con la joven en la fatídica fiesta.

En redes sociales circula un video que fue grabado en la fiesta, momentos después que desapareciera la joven.

