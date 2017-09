Pastor evangélico "presume" en redes su boda con niña de 12 años

Gran indignación ha causado un pastor evangélico de México, que dice que "recibió el llamado de Dios para contraer matrimonio con una niña de 12 años" y el pasado julio, anunció su matrimonio de manera pública en las redes sociales.

La historia de este “representante de Dios” se volvió viral en Facebook, en donde revela que su decisión de casarse con una menor la tomó después de “hablar con Dios durante toda una noche”.

"Dios me dio a Karla por esposa para crecerla. Hoy, hablando en la madrugada con él, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás que me llegaron a contaminar, por lo cual dije: ‘Amén, Señor, así será’”, escribió Jorge, como le dicen en su congregación.