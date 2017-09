El Gobierno de Japón confirma que Pyongyang realizó su sexto ensayo nuclear

"Después de examinar los datos, concluimos que se trataba de pruebas nucleares", dijo el canciller japonés Taro Kono en una conferencia informativa por la emisora pública NHK tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, los temblores se originaron en un lugar donde el hermético país asiático ha realizado pruebas este tipo en otras ocasiones.

El Ejército de Corea del Sur aseguró que el movimiento telúrico fue provocado por "causas no naturales".

Según indica la agencia surcoreana Yonhap, citando a especialistas en sismología, el temblor "podría tener un origen artificial". Los datos surcoreanos sugieren que el sismo era de magnitud 5,6.

De acuerdo con Yonhap, el "sismo artificial" fue detectado a las 12:36 (hora surcoreana, 03:36 GMT) en las áreas de la provincia Hamgyong del Norte. Además, los datos surcoreanos indican que otro sismo de magnitud 4,6 se ha detectado en Corea del Norte.

Mientras que el Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó inicialmente que el sismo, registrado a 10 kilómetros de profundidad, tuvo una magnitud 5.6 aunque luego la subió a 6.3.

Latest Satellite imagery suggests #NorthKorea is set for nuclear test at Punggye-ri nuclear site. via – @38NorthNK https://t.co/IfEef55dh7 pic.twitter.com/mFz9igzVE2

— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) April 12, 2017