Trump es recibido por manifestantes en Bruselas

Donald Trump, quien hace un año dijo que Bruselas se había convertido en un “lugar horrible“, exudó simpatía en su reunión con el rey Felipe de Bélgica y conferenció con ministros de alto rango en la víspera de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El primer ministro, Charles Michel, dijo que insistió en que Trump debía apoyar absolutamente el Acuerdo de País sobre cambio climático y honrar los compromisos estadounidenses a acuerdos comerciales multilaterales, dos asuntos en los que Trump ha manifestado tener dudas.

“Fue una discusión sin tabús. No hubo un lenguaje diplomático. Los mensajes fueron directos por ambas partes“, comentó Michel respecto a su reunión.

El tema del cambio climático estará en el centro de una reunión del G-7 en Sicilia el viernes, y Trump no se ha comprometido claramente a respetar el crucial Acuerdo de París que busca controlar el calentamiento global.

Trump y Michel dijeron que estaban de acuerdo en materia de terrorismo, tema que resulta una vez más un tópico inmediato en Europa ante el ataque ocurrido esta semana en Manchester, Inglaterra.

Thank you for the warm welcome to Brussels, Belgium this afternoon! https://t.co/1AvYSameD4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017