Policía recupera celular robado gracias a Facetime

La astucia de un policía de Florida permitió recuperar un teléfono celular robado.

En un mensaje en Facebook, la policía del condado Okaloosa informa que Chandler Ridge Carlyle, de 18 años, se llevó el celular de un conocido durante una fiesta el mes pasado.

La víctima le dijo a la policía que Carlyle le había pedido el teléfono para llamar a alguien a que lo viniera a buscar, pero en lugar de ello se llevó el aparato.

El policía envió un mensaje de texto a ese número, pero no recibió respuesta. Cuando usó Facetime para llamar, Carlyle respondió, y el policía captó la imagen. Se la mostró a la víctima, quien identificó al ladrón de su teléfono. El policía comparó la foto captada con los archivos de la licencia de conducir de Carlyle.

El joven fue arrestado el 21 de mayo, acusado de robo.

