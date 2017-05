Trump condena atentado perpetrado en Manchester

Después de reunirse con el líder palestino Mahmud Abas en Belén, el presidente Donald Trump lamentó el atentado perpetrado el lunes en Manchester, durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

“Nuestras sociedades no pueden tolerar que estas masacres continúen“, dijo Trump, destacando que el atentado había golpeado principalmente “a niños inocentes“.

El mandatario norteamericano también se expresó en su cuenta de Twitter, manifestando su total apoyo al Reino Unido.

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/X6fUUxxYXE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2017