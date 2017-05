Rajoy acusa a los independentistas catalanes de chantajear a España

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, acusó este lunes a los independentistas catalanes de chantajear al Estado amenazando con declarar la secesión de Cataluña si Madrid impide la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Apoyándose en un artículo del periódico El País, Rajoy acusó el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, de preparar “una ruptura en toda regla de lo que hoy es España“.

Según el diario que cita un documento secreto, Puigdemont y los partidos independentistas que controlan el parlamento regional contemplan declarar unilateralmente la secesión si Madrid no les permite organizar un referéndum.

“Es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa“.

El País publica esta información el mismo día que los dirigentes independentistas catalanes, encabezados por Puigdemont, pronuncian una conferencia en el ayuntamiento de Madrid para presionar al gobierno español a negociar el referéndum.

Rajoy insistió en que se dirijan al Congreso de los diputados, donde reside la soberanía nacional, pero Puigdemont sólo quiere acudir allí una vez exista un acuerdo entre ambos gobiernos.

La coalición independentista que dirige esta región del noreste de España desmintió las informaciones de El País en un comunicado.

“La única vía que hay sobre la mesa es hacer el referéndum y la prioridad total (…) es pactarlo con el Estado español“.

Los independentistas insisten en poder celebrar un referéndum de autodeterminación como el acordado entre Londres y Escocia en 2014. Pero el gobierno español lo rechaza categóricamente y la justicia española lo considera anticonstitucional.

El País tuvo acceso a un borrador de la llamada ley de transitoriedad jurídica que habilita al ejecutivo catalán para organizar este referéndum y regula con detalle la secesión de esta región nororiental.

El diario (que publica escasos extractos del texto) asegura que el gobierno catalán “tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta“.

En este caso, “esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata“, dice el extracto publicado por el diario.

Una fuente del gobierno catalán señaló a la AFP que se trata de “un borrador muy preliminar de hace muchos meses y no tiene nada que ver con el texto actual“, pero no detalló si esta cláusula se mantuvo o no en las versiones posteriores.

La ley de transitoriedad jurídica fue pactada en diciembre por los partidos independentistas, con mayoría absoluta parlamentaria, pero mantenida en secreto para evitar su impugnación judicial antes de su aprobación.