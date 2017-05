Expresidente peruano: PT y Odebrecht no me financiaron

“La relación con el PT es una relación política, ideológica pero no económica. El PT ha sido y sigue siendo el más importante de América Latina“, dijo el centroizquierdista Ollanta Humala a la prensa extranjera en Lima.

La constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido pagos de sobornos en Perú para ganar obras públicas, aseguró a través de un acuerdo con la justicia que entregó el equivalente a 3 millones de dólares para la última campaña presidencial de Humala, en 2011.

Según, informó la semana pasada el portal IDL-Reporteros, el ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dijo a un fiscal peruano que autorizó el apoyo a Humala a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), partido que llevó a la presidencia de Brasil a Luiz Inacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff.

No obstante, Odebrecht habría precisado que desconoce si finalmente los recursos llegaron a Humala.

“Tengo entendido que este señor (Odebrecht) habría señalado que no le consta, que autorizó apoyo de campaña pero no le consta que entregó o no. Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición que no hemos tenido apoyo de campaña“.