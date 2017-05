Donald Trump anuncia que pronto viajará a Egipto

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió el domingo, en Riad, con su homólogo egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, y anunció que pronto viajará a Egipto.

Esta es la segunda reunión de Trump con Al Sisi, que había sido recibido en la Casa Blanca hace seis semanas.

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2017