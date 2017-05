¿Los británicos pueden morir por comer aguacate?

Los aguacates son un fruto delicioso y en Guatemala puedes comprarlos en cualquier lugar; sin embargo, en países británicos quieren incluir este manjar hasta en el postre, a pesar de su elevado precio.

Puede que a muchas personas les parezca sencillo cortar por la mitad un aguacate, pero más de un británico y estadounidense están teniendo serios problemas a la hora de manipular este fruto.

La elevada frecuencia con la que la gente se corta al tratar de sacar la semilla de los aguacates ha provocado la aparición de un nuevo cuadro médico que han bautizado como ‘mano de aguacate’ o avocado hand.

El incremento de estas lesiones, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, tiene que ver con el aumento del consumo de este fruto, que se ha convertido en el alimento de moda en muchos países desarrollados.

Los hospitales del Reino Unido atienden por lo menos cuatro casos de este tipo a la semana, por lo que los doctores han recomendado que los vendedores de aguacates coloquen instrucciones de cómo cortarlos y los medios de comunicación ingleses y americanos ya están difundiendo información al respecto en sus distintas plataformas.

Several people reporting serious injury after attempting to open avocados with a knife #avocadohand pic.twitter.com/f0GhOd3mTi

— Phil Ray (@PhilRay62) May 11, 2017