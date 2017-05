Vehículo atropella a varias personas en Times Square

Un auto que circulaba a gran velocidad atropelló este jueves a varias personas en la icónica plaza Times Square de Nueva York, Estados Unidos.

Tras el incidente, al menos una persona resultó muerta y otras 10 heridas. Las autoridades del lugar aún no explican

si el conductor perdió el control de su vehículo o si embistió a los peatones intencionadamente.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

— gb (@gb__) May 18, 2017