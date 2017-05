Donald Trump pone en peligro lazos de inteligencia de EE. UU., dicen expertos

Tuits improvisados y la acusación de haber revelado secretos a los rusos: el presidente Donald Trump ha dañado la relación de la Casa Blanca con las agencias de inteligencia estadounidenses y aliadas y puesto en riesgo la seguridad del país, dijeron expertos este martes.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017