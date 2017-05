¿Cometió Donald Trump un delito al compartir información con Rusia?

La noticia de que el presidente Donald Trump reveló información clasificada a miembros de una delegación rusa de alto nivel que visitaba la Casa Blanca ha hecho que surjan algunas preguntas.

¿Qué información compartió?

Según el diario The Washington Post, Trump reveló detalles secretos sobre la intención del grupo Estado Islámico de colocar explosivos en laptops con el fin de hacer estallar aviones comerciales, y nombró la ciudad de Siria donde se cree que una fuente de inteligencia logró obtener esa información.

¿Cometió Trump un delito?

El presidente tiene amplios poderes para desclasificar material secreto, coinciden expertos. Algunos argumentan que simplemente al repetir información clasificada el presidente está desclasificándola, por lo que no se habría cometido ningún delito.

“No creo que haya hecho nada ilegal. El presidente por lo general tiene el poder de desclasificar material. Pero se podría alegar que ha sido descuidado. El hecho de que tengas autoridad legal para hacer algo no significa que lo que hagas está bien”, dijo Cristina Rodríguez, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia.

¿Qué reglas violó Trump?

Otros expertos aseguran que divulgar un material tan secreto que EEUU ni siquiera lo ha divulgado entre sus aliados, y además a un adversario tan poderoso como Rusia, podría constituir una violación del juramento que realizó Trump en su investidura como presidente.

Allí el presidente juró “preservar, proteger y defender” la constitución de Estados Unidos, y compartir información clasificada con Moscú -acusada de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado- puede ser visto como una violación de ese juramento.

“Podría escalar hasta el nivel de una infracción digna de un impeachment. No se necesita haber cometido un crimen para eso, puedes enfrentar un impeachment por abuso de poder o abuso de la confianza pública”, dijo Rodríguez.

¿Quién podría investigar?

Cualquier investigación que pudiera conducir a un juicio político tendría que ser impulsada por el Congreso. Sin embargo, como la información fue divulgada ante altos funcionarios rusos, y los congresistas demócratas ya están presionando para que se designe un fiscal especial para investigar una posible colusión entre el comité de campaña de Trump y Rusia, ese fiscal independiente -si llega a ser nombrado- también podría considerar hacerse cargo de este caso.

David Golove, un profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, dijo que una cosa es que Trump “solo fanfarronee en su incomparable estilo” -lo cual podría ser interpretado como imprudencia- y otra si lo hizo como un “gesto de buena fe” para cimentar sus relaciones con Moscú: “Eso puede ser considerado como algo propio de sus atribuciones como comandante en jefe, incluso si desde fuera puede parecer estúpido o equivocado”, dijo.

¿El Congreso juzgará a Trump?

Los republicanos han avalado al presidente, así que hay pocas probabilidades de que se pongan en movimiento los procedimientos para un impeachment. La molestia de la opinión pública podría presionar a Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, y él tendría que sopesar esa inconformidad de los electores contra los intereses de su partido. “No hay probabilidades de un impeachment mientras los republicanos protejan a Trump”, aseguró Golove.

¿Se afectará la recolección de información?

Algunos críticos temen que los aliados de EEUU no querrán compartir datos relevantes con organismos de inteligencia de ese país al considerar que esa información podría terminar en las manos equivocadas. The New York Times informó que en este caso en específico la información vino de Israel, y Rusia tiene vínculos con Irán, archienemigo de ese estado.

También existe el temor de que Rusia podría utilizar la información obtenida para rastrear a la propia fuente y evitar que sea utilizada contra sus propias actividades en Siria.

“Dejando a un lado el tema de la legalidad, está claro que nadie debe comprometer a una fuente de información”, dijo Mark Rozell, decano de Gobierno y Política en la universidad George Mason.