Ministro Rivas visitó el centro carcelario Fraijanes 1 y verificó situación de internas

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, realizó una visita en el Centro de Rehabilitación y Reinserción del Modelo de Gestión Penitenciaria Fraijanes 1, con la finalidad de constatar el avance del proyecto de reinserción social para las privadas de libertad de ese lugar.

Rivas Lara recorrió el comedor, cocina, pasillos, celdas, clínica y conversó con algunas de las recluidas en ese centro carcelario, quienes manifestaron sentirse agradecidas y satisfechas por el apoyo que las autoridades les han dado desde que fueron trasladadas a Fraijanes 1, lo cual ha mejorado su situación.

Una vez concluido el proceso de evaluación de las privadas de libertad, ahora se implementarán las clases de nivelación escolar y talleres, donde las internar invertirán su tiempo en capacitaciones mientras cumplen sentencia.

Aquí tengo una colchoneta y mis cosas, ya que en el COF se me perdían por el hacinamiento. Estoy contenta, ya me estoy acostumbrado porque a principio me costó, pero sé que con el apoyo de las autoridades nos irá muy bien”, destacó la interna Paola Reyes.