Marcus Hutchins, alias MalwareTech, y otro veinteañero, responsables de frenar el ciberataque global

El enorme ciberataque que propagó software malicioso por todo el mundo, paralizando redes informáticas en hospitales, bancos y agencias gubernamentales, fue frustrado por un joven investigador británico con la ayuda de otro ingeniero de seguridad de veintitantos años en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Gran Bretaña y otras organizaciones elogiaron al investigador de ciberseguridad británico Marcus Hutchins, un joven de 22 años identificado en línea solo como MalwareTech, quien, al principio sin querer, descubrió un “interruptor de apagado” que detuvo el inusitado ataque.

My blog post is done! Now you can read the full story of yesterday's events here:https://t.co/BLFORfM2ud

— MalwareTech (@MalwareTechBlog) May 13, 2017