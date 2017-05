Hombre dice que servicio Siri de iPhone le salvó la vida

Un hombre de Nueva Hampshire que resultó herido tras una explosión en su casa dice que el asistente virtual Siri le salvó la vida.

Christopher Beaucher relató a WMUR-TV que estaba revisando por fuera la casa de campo de su madre en Wilmot cuando vio algo sospechoso y entró. Al prender la luz, hubo una explosión.

Man injured in Wilmot house explosion credits Siri with saving his life https://t.co/WZ8pqmNHEJ pic.twitter.com/XOeP6TMBDC

— WMUR TV (@WMUR9) May 15, 2017