Masivo ataque cibernético con un virus 'extorsionador' se extiende por el mundo

El virus informático que en un principio parecía afectar aisladamente hospitales en Inglaterra se ha esparcido a decenas de países, entre ellos EE.UU., Canadá, China, Italia, Taiwán y Rusia. Se trata de WannaCry, un programa informático cuyo objetivo es ‘secuestrar’ los archivos de una computadora para posteriormente pedir su ‘rescate’ a los usuarios a cambio de una suma de dinero.

La compañía rusa de seguridad informática Kaspersky detectó más de 45 mil ataques en 74 países alrededor del mundo. Medios comunican que compañías como Telefónica en España y Megafón en Rusia se han visto afectadas.

This is the screen NHS staff have seen in #nhscyberattack (via @ShaunLintern) pic.twitter.com/1sI6uBjGMJ

— Dr Ben White (@drbenwhite) May 12, 2017