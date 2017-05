EN VIVO. Astronautas de la NASA realizan caminata espacial

Los integrantes de la Expedición 51, la astronauta Peggy Whitson y el ingeniero de vuelo Jack Fischer, abandonarán la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar su quinta caminata espacial del año.

Whitson y Fischer tienen previsto cambiar una caja aviónica en la plataforma de almacenamiento.

Es el noveno paseo espacial de Peggy Whitson en su carrera y el primero de Jack Fischer. Se espera que la tarea se prolongue durante unas seis horas y media.

La primera caminata espacial en apoyo de la asamblea y mantenimiento de la EEI fue conducida el 7 de diciembre de 1998 por los astronautas de la NASA, Jerry Ross y Jim Newman, durante la misión STS-88 del transbordador espacial Endeavour. Los astronautas completaron el acoplamiento y equipamiento de los dos primeros componentes de la estación, el módulo ruso Zarya y el módulo Unity de los Estados Unidos.